Van dood en begraven in 2009, naar uit het niets een periodetitel voor FC Eindhoven: ‘Ja, dat emotioneert nog steeds’

Een hobbelig hondenuitlaatveldje, om de hoek bij een hotel in Veendam. De spelers van FC Eindhoven rekten en strekten er wat op de ochtend van de periodefinale. ,,Er móest bewogen worden, vond hoofdtrainer Jan Poortvliet”, vertelt Pascal Maas (59) lachend. De huidige assistent-trainer van FC Eindhoven was er ook bij in 2010, toen op 1 maart uit bij SC Veendam de eerste periodetitel sinds 1998 werd gepakt.