Van FC Eindhoven naar voetballen tegen Ibrahimovic of Messi: ‘Dat shirtje vragen zit er bij mij niet in’

Mokkende matchwin­ner en vreug­de-explosie na krankzinni­ge slotfase: ‘Een Fanta of Fristi zometeen? Een klein beetje whisky’

Een ware vreugde-explosie in het Jan Louwers Stadion: FC Eindhoven won ondanks twee rode kaarten het topduel met Heracles Almelo (1-0), en bracht zo de spanning bovenin weer terug. Velen waren in extase, de mokkende matchwinner niet: ,,Een drankje? Nee, ik ga het niet vieren. Het is gewoon klote.”