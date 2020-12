Van Rosmalen (19) stevent af op basisdebuut bij FC Eindhoven: ‘Alle vertrouwen in Mitchel’

Van Son liep maandagavond bij Jong Ajax (1-1) tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is dus voor één wedstrijd geschorst. In het verleden ging verdediger Maarten Peijnenburg dan weleens een linie naar voren, maar trainer Ernie Brandts wil nu zo min mogelijk schuiven in de huidige basiself: ,,We willen de vastigheden die we afgelopen tijd hebben opgebouwd, behouden.“

Van Rosmalen, kleinzoon van PSV-icoon Willy van der Kuijlen, kwam in de zomer over van Genk Onder-23, stroomde in bij Jong FC Eindhoven, maar maakte afgelopen weken bijna steevast minuten in het eerste elftal. ,,Mitchel ontwikkelt zich goed”, aldus Brandts. ,,Hij ziet het spelletje, is redelijk tweebenig, heeft een goede handelingssnelheid en kan op meerdere posities uit de voeten. Jens van Son heeft de ervaring, maar wij hebben alle vertrouwen in Mitchel.”

Niets kapot

Jort van der Sande is inzetbaar tegen MVV. De spits, die in goede vorm verkeert, viel maandag in Amsterdam al snel uit met een ogenschijnlijk vervelende schouderblessure. Uit een CT-scan bleek echter dat er niets kapot is bij de ploegtopscorer (vier goals). Brandts is blij met de inzetbaarheid van Van der Sande en tevreden over het recentelijk vertoonde voetbal, maar ziet wel dat FCE makkelijker moet gaan scoren om duels eerder naar zich toe te trekken. ,,Meer spelers moeten goals gaan maken.”

Afgaande op het partijspel vrijdag kiest Brandts voorin voor Joey Sleegers in plaats van Hugo Botermans. Naast de langgeblesseerden ontbreken tegen MVV ook Bart Biemans (thuisquarantaine) en Valentino Vermeulen (blessure).

FC Eindhoven doet nog mee in de race om de tweede periodetitel (achterstand is drie punten) en MVV is deze periode de minst presterende eerstedivisionist. ,,Maar het is niet dat we er zomaar even overheen lopen. We hebben het altijd lastig tegen MVV, dat toch wel veel individuele kwaliteiten heeft.”

Vermoedelijke opstelling: Swinkels; Van Kleef, Amevor, Peijnenburg, Bourdouxhe; Van Rosmalen, De Keersmaecker, Pozo; Donkor, Van der Sande, Sleegers.