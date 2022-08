Van Rosmalen laat FC Eindhoven tijdelijk achter zich om te groeien bij buurman UNA

FC Eindhoven-invaller Kestens dompelt Willem II in blessure­tijd in rouw

Pjotr Kestens kroonde zich vrijdagavond tot de grote man voor FC Eindhoven, door als invaller in de slotminuten voor 2-1 te tekenen tegen Willem II. Het is de eerste winstpartij van FC Eindhoven tegen de Tilburgers sinds 2000, toen het 1-2 werd in de Amstel Cup.

12 augustus