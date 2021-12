Van rouw naar blijdschap in luttele minuten: FC Eindhoven en Roda JC delen de punten

FC Eindhoven leek zaterdag te verliezen van Roda JC, dat in minuut 89 een penalty kreeg en benutte. Maar in de blessuretijd frommelde Maarten Peijnenburg nog de gelijkmaker binnen en dus werden de punten terecht gedeeld: 1-1.

Jens van Son (terug van een schorsing) kreeg de bal in de slotfase tegen zijn hand gekopt en kon niet geloven dat scheidsrechter Ruperti naar de penaltystip wees. Patrick Pflücke ging achter de bal staan en schoot de strafschop binnen, 1-0.

FC Eindhoven zette daarna alles op alles, gooide de bal de Roda-zestien en daar stond verdediger Peijnenburg die de bal van dichtbij onder doelman Rody de Boer door frommelde en zorgt dat FC Eindhoven het kalenderjaar net als Roda afsluit met 31 punten.

Overtredingen en ruzietjes

Na een openingsfase waarin het snel spel op en neer ging - met schotkansen voor Dylan Vente (Roda JC) en Joey Sleegers (FC Eindhoven) - werd het een fysieke wedstrijd met veel overtredingen en onderlinge ruzietjes.

Roda was voor rust meer aan de bal, een tikkeltje sterker en FC Eindhoven hield tegen en kwam er op de counter maar sporadisch uit. Jort van der Sande kreeg in minuut zestien ineens een schietkans van een metertje of tien, maar de spits van Eindhoven kreeg de bal niet snel genoeg onder controle.

Slechts centimeters

Na de pauze begon het opnieuw energiek, met al in minuut 48 een grote kans voor Xian Emmers die in de korte hoek onschadelijk werd gemaakt door FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. Het spel ging weer op en neer, en in minuut 54 kopte Van der Sande slechts centimeters naast uit een corner.

In het laatste kwart waren kansen schaars en was het redelijk in balans. In minuut 65 kreeg Roda dé mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een voorzet van Bryan Limbombe werd van dichtbij op miraculeuze wijze over het Eindhovense doel getild door spits Vente.

Bij FC Eindhoven stond aanvoerder Mawouna Amevor (terug van ziekte) weer in de achterhoede en op de rechterflank kreeg Charles-Andreas Brym de voorkeur boven Barnabás Rácz.