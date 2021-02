Van Son voortaan met kicksen én laptop op de fiets naar FC Eindhoven: ‘Dit juist een uitdaging’

Als zijn teamgenoten op woensdagen gedoucht huiswaarts keren of nog even het krachthok ingaan, slaat Jens van Son elders in het Jan Louwers Stadion zijn laptop open. FC Eindhoven wil de binding met de regio vergroten en de middenvelder heeft de opdracht gekregen daarin bij te dragen. ,,Een plan schrijven en iets opzetten waar de club belang bij heeft”, vertelt Van Son. ,,Voor mij is dit heel waardevol, want ik kan zo zicht krijgen op welke richting ik in wil na mijn voetbalcarrière.”