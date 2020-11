Vandaag in 1997: Guido Budziak wordt jongste speler ooit in betaald voetbal, een record voor de eeuwigheid

,,Het is dat jij me er nu op attendeert, anders zou het me zijn ontgaan.” Guido Budziak (38) geeft maar aan dat hij er niet elk jaar mee bezig als, 15 november nadert. Op die dag in 1997 wordt de geboren Eindhovenaar de jongste speler ooit in het Nederlandse betaald voetbal. Budziak is 15 jaar en 61 dagen als hij tegen Telstar in het veld komt. Een record dat tot op de dag van vandaag nog staat.