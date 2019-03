Veel geprezen FC Eindhoven-aanvoerder Van den Boomen kijkt uit naar seizoensslot: ‘Play-offs halen via de ranglijst’

Een paar dagen na de historische 8-1 overwinning op FC Dordrecht blikt Branco van den Boomen, de veel geprezen aanvoerder van FC Eindhoven, vooruit op een boeiend seizoensslot en op zijn eigen voetbaltoekomst. ,,Als wordt gezegd dat je mislukt bent in de eredivisie, dan is het leuk om je te revancheren.”

De achtklapper tegen FC Dordrecht kwam, ondanks dat FC Eindhoven na de winterstop goed presteert in eigen huis, redelijk uit de lucht vallen. ,,We hadden een zwaarder potje verwacht, omdat Dordrecht het in de weken hiervoor goed heeft gedaan. Uiteindelijk lopen we er vrij makkelijk overheen”, aldus Van den Boomen. ,,Het is wel een sensatie. Pascal Maas (de assistent-trainer, red.) benadrukte dat ook. Hij gaf aan dat het de grootste overwinning van Eindhoven is sinds 1974, toen hij zelf nog een ballenjongen was.” Destijds zag Maas hoe SC Heracles met 8-0 aan de kant werd gezet.

Lees ook Historische galavoorstelling FC Eindhoven tegen FC Dordrecht, hoofdrol voor Elton Kabangu Lees meer

De strijd om de play-offs is dit seizoen spannender dan ooit. Het gat tussen de nummer zes en nummer veertien bedraagt slechts vier punten, met nog acht wedstrijden voor de boeg. ,,Dit is wel extreem. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt”, erkent de aanvoerder. ,,Maar hoort wel bij deze competitie. Iedereen kan van elkaar winnen.” Dromen van de laatste periodetitel doet de middenvelder niet. ,,We willen de play-offs halen via de stand op de ranglijst. Vijf keer zegevieren en je hebt een grote kans dat je erbij zit. De wedstrijden tegen Helmond Sport en Jong AZ moeten we absoluut winnen.”

Eredivisie-waardig