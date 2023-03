Verandering aanstaande en ook de teamcultuur onder de loep bij FC Eindhoven: ‘Je uitspreken is belangrijk’

ASML slaat handen ineen met FC Eindhoven: 'Eerste evenement van velen’

FC Eindhoven heeft er een maatschappelijk partner van formaat bij: Veldhovense chipgigant ASML gaat sociale projecten aan met de blauw-witten. De eerste is het scholenvoetbaltoernooi, dat daarmee terug is van lang weggeweest. ,,Een heel mooi initiatief”, stelt Marjolein de Hooge namens ASML. ,,Het was een gemis dat zo’n sportief evenement voor kinderen er niet meer was.”