Verdedigend sterk, aanvallend minder: FC Eindhoven begint 2022 met gelijkspel bij NAC

In één seizoen twee keer winnen van NAC? Het lukte FC Eindhoven nog nooit. En ook dit jaar niet. Zaterdagavond in de regen, op een drassig grasveld in Breda, brachten de blauwwitten aanvallend te weinig, maar hielden defensief wel overtuigend stand: 0-0.

In blessuretijd kon FC Eindhoven nog met de winst aan de haal gaan, toen in de counter vier man op één NAC-speler afstormden. Maar het werd niet goed uitgespeeld en dus leverde een levendige, natte slotfase geen winnaar op. Het gat tussen NAC en FCE, dat één plek hoger staat op plaats acht, blijft vier punten.

Goed georganiseerd

Dat NAC voor rust geen enkel schot op doel kon noteren, lag voor een groot deel aan de Eindhovenaren. De thuisploeg nam het initiatief, maar FCE stond goed georganiseerd en was alleen een keer gezien toen Thom Haye in minuut 36 zijn voet net niet tegen lage, strakke voorzet kreeg - tevens de grootste kans voor rust.

FC Eindhoven miste Maarten Peijnenburg, liet Charles-Andreas Brym starten en positioneerde Jasper Dahlhaus - doorgaans aanvaller - als de linksback in een 1-5-2-3-systeem. Hoewel offensief veel wapens, was de ploeg van trainer Rob Penders aan de bal en aanvallend erg slordig. Alleen Brian De Keersmaecker kon in de eerste helft de handschoenen van NAC-keeper Nick Olij testen.

Buitenspel?

Na de thee hadden de gasten meer het initiatief en al in minuut 48 raakte Brym uit de draai de buitenkant van de paal. Diezelfde Brym liet het net even later zelfs bollen, maar werd teruggefloten voor buitenspel. Indien dat het geval was, dan ging het echt om centimeters.

NAC had meer last van de coronagolf en miste vijf spelers. Onder andere spits Ralf Seuntjens, goed voor tien goals en vijf assists, ontbrak. De Bredanaren gingen gedurende de tweede helft aanvallender spelen, gooiden er voorin een verdediger bij, en kregen in minuut zeventig een gigantische mogelijkheid.

Na klungelig uitverdedigen had NAC-invaller Pjotr Kestens de hoek voor het uitkiezen, maar hij schoof naast. Eerder, in minuut 53, pakte doelman Nigel Bertrams een pegel van Jarchinio Antonia knap. Ook NAC miste de scherpte aan de bal om de ruimtes te benutten en de wedstrijd over de streep te trekken.