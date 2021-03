Verdedigende muur FC Eindhoven houdt uurtje stand bij Cambuur, dat na rust driemaal toeslaat

Of FC Eindhoven nou tegen TOP Oss speelt of tegen De Graafschap, volgens trainer Ernie Brandts is er geen verschil. Alleen SC Cambuur, stelt Brandts, dat is een ‘eredivisiewaardige’ uitzondering op de regel.

Vandaar dat FC Eindhoven zich maandag aanpaste aan de tegenstander en aantrad met een formatie van vijf verdedigers en vlak daarvoor vier middenvelders. Bart Biemans kwam er in het centrum bij en Brian De Keersmaecker op het middenveld, wat ten koste ging van aanvaller Hugo Botermans en linksback Jason Bourdouxhe.

Muur optrekken

FC Eindhoven trok een muur op op eigen helft en het zoals verwacht initiatiefnemende Cambuur zocht naar barstjes. Voor rust vond Cambuur - dat wat aanvallende basiskrachten miste - er een handjevol: Nick Doodeman kreeg de eerste grote kans na knullig balverlies op het middenveld, Robert Mühren trof met een boogbal de lat en Giovanni Korte volleerde tweemaal van zeer dichtbij over.

Tussendoor kreeg het op een counter loerende maar in balbezit slordige FC Eindhoven één grote mogelijkheid na een lange bal en mistasten bij Cambuur: Jacky Donkor schoot echter hoog over.

FC Eindhoven hield na rust dezelfde tactiek aan, geleerd hebbende van het heenduel in januari, toen het halverwege al 1-5 stond voor Cambuur. Vlak voor het uur, na een afstandspoeier van Calvin Mac-Intosch, viel de 1-0 dan toch. Bij een corner leken twee FC Eindhoven-verdedigers elkaar wat in de weg te lopen en Erik Schouten kopte via de paal binnen.

Tien minuten na de 1-0 wisselde FC Eindhoven terug naar de bekende formatie met vier verdedigers, hopend nog een gelijkmaker te kunnen forceren. De blauw-witten waren in balbezit echter onmachtig en de kansen waren er voor Cambuur, dat in de slotfase tweemaal toesloeg in de counter. David Sambissa tekende voor de 2-0 en in minuut 89 werd het 3-0 via Ragnar Oratmangoen.