‘Vergeten’ Sanoh wil zich laten zien bij FC Eindhoven, dat alleen aanvallend nog volop vraagtekens heeft

FC Eindhoven verslaat De Graafschap en houdt eredivi­siedroom in leven

FC Eindhoven mag blijven dromen van promotie, nadat het vrijdagavond in de return tegen De Graafschap met 3-1 won. Maandag werd het 1-1 in Doetinchem en dus overleven de blauwwitten voor het eerste sinds 2010 een ronde in de play-offs, waar het dinsdag ADO Den Haag of NAC treft.

13 mei