Vermeer na twee maanden alweer weg bij FC Eindhoven ‘wegens gebrek aan perspectief op speeltijd’

Vinnie Vermeer (24) is per direct vertrokken bij FC Eindhoven ‘wegens gebrek aan perspectief op speeltijd’. Dit meldt de eerstedivisionist op de clubsite. De middenvelder sloot een kleine twee maanden geleden op amateurbasis aan bij FCE.

Vermeer viel begin oktober in de slotfase in tegen NEC (6-0 verlies) en speelde door problemen met uitslagen van coronatests plots een volledige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0 verlies). Afgelopen drie duels kwam hij niet van de bank, zelfs niet als er zoals maandag tegen FC Dordrecht (5-1 winst) vijfmaal gewisseld werd.

Vermeer was al sinds de start van de voorbereiding op proef aan de Aalsterweg, waar hij in 2012 zijn profdebuut maakte. Trainer Ernie Brandts gaf al snel aan Vermeer als versterking te zien, maar contractonderhandelingen verliepen moeizaam. Even leek het zelfs niet door te gaan, maar halverwege september vond de rentree van de controleur op amateurbasis alsnog doorgang.

Transfervrij

Vermeer kan transfervrij op zoek naar een nieuw avontuur. Na zijn vertrek bij FC Eindhoven in 2014 was hij actief bij een handjevol clubs, waaronder NAC. Afgelopen jaar voetbalde hij bij twee teams in de Verenigde Staten, maar mede door het coronavirus keerde de voetballer uit Berkel-Enschot terug naar Nederland.