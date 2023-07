Verrassing op het trainingsveld: FC Eindhoven vult keepersvacature in met ervaren Belg

De geroutineerde keeper sluit dinsdag meteen aan bij de groepstraining en gaat in het Jan Louwers Stadion de strijd aan met Jort Borgmans (20), die afgelopen seizoen in de play-offs de geblesseerde Bertrams met verve verving. ,,Iedereen krijgt een eerlijke kans. De beste keeper keept uiteindelijk”, zei trainer Willem Weijs zaterdag nog, na het oefenduel met Fortuna Sittard (1-1).

Willem II, NAC en FC Twente

Brondeel trok vorig jaar na twee jaar in de eredivisie bij Willem II (en in totaal dertien optredens) naar het Belgische Beveren om meer aan spelen toe te komen. Zonder succes: afgelopen seizoen stond hij slechts in één officieel duel tussen de palen. Na 2017 keepte de sluitpost geen volledig jaar meer; in zijn debuutseizoen bij eredivisionist FC Twente (2017-2020) verdween hij halverwege uit de basis.

Ervaren is hij zeker, met al tal van clubs achter zijn naam. In het verleden keepte Brondeel ook een poos bij Royal Antwerp (2013-2015, veertien optredens) en twee jaar in de basis bij Lierse (2015-2016) en NAC Breda (2016-2017), waar hij Oranje-international Andries Noppert op de reservebank hield. Brondeels contract in Beveren liep nog een jaar door tot 2024, maar is ontbonden.