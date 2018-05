Verraste Thomas Horsten op zoek naar een nieuwe club

Blessure

Horsten schreef in de eerste weken van het seizoen drie assists achter zijn naam, maar raakte in de elfde speelronde geblesseerd aan zijn knie. Tot eind maart stond hij aan de kant. In de laatste vijf wedstrijden verscheen het PSV-exponent weer aan de aftrap door blessures bij teamgenoten.

,,We wonnen ook nog drie keer op het laatst, dus ja, dat is wel iets voor FC Eindhoven om over na te denken", stelde Horsten. ,,Ik ga nu zelf op zoek naar iets anders moois. Het is niet dat ik helemaal in zak en as zit, maar het was leuk geweest als de club me de optie had gegeven om te blijven."