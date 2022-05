Vertrekkende Vermeulen na uitschakeling FC Eindhoven: ‘Doodzonde dat het zo moet eindigen’

met videoTrots? Dat is Valentino Vermeulen (20) over een paar dagen echt wel. Maar zaterdag overheerste vooral de teleurstelling bij de rechtsback van FC Eindhoven. Dat zijn ploeg uit werd geschakeld in de halve finale van de play-offs door ADO Den Haag steekt hem. ,,Ik vind dat wij de betere waren.”

De Woenselse verdediger is het niet eens met de stelling dat het er niet echt in zat voor FC Eindhoven tegen een geslepen ADO Den Haag, dat zaterdag net als in de heenwedstrijd met 2-1 won. Vermeulen wees vooral op twee ‘lullige momenten’, waardoor de Haagse ploeg nog binnen het halfuur op 2-0 kwam. ,,De manier waar op we de goals tegen krijgen, terwijl er niks aan de hand is, dat is echt onnodig. Doodzonde, wij voetbalden gewoon beter.”

Quote Als je de tribunes aan het begin van het seizoen zag of nu: dat is gewoon mooi Valentino Vermeulen, FC Eindhoven

En dat terwijl het geloof voorafgaand aan de terugwedstrijd tegen ADO Den Haag nog zo groot was. Vermeulen proefde vertrouwen in zijn stad, zag het stadion volstromen en genoot ondanks de nederlaag stiekem toch wel van de ambiance aan de Aalsterweg. Al leek de spanning sommige van zijn ploeggenoten te veel te worden. ,,Ik had er zelf geen last van, misschien was het gezonde spanning. Het motiveerde me juist. Als je de tribunes aan het begin van het seizoen zag, toen ze leeg waren, of nu: dan is dat gewoon mooi om mee te maken. Echt top.”

Vermeulen zelf toonde als een van de weinige FCE’ers pit en klapte er vol op in de duels. FC Eindhoven was niet zo fel als anders. ,,Dat klopt wel, ja. Toch vind ik dat we er als team alles uit hebben gehaald, er valt niemand iets te verwijten. Het lag ook niet aan de scheidsrechter (Bas Nijhuis, red.). We wisten van tevoren dat we veel duels zouden gaan spelen, daar moet je dan ook gebruik van maken. Dat deden we niet goed genoeg”, benadrukt hij.

Volledig scherm Valentino Vermeulen weerde zich als een van de weinige FCE'ers kranig tegen ADO, maar ook hij kon uitschakeling niet voorkomen. © ANP

Buitenland?

Voor Vermeulen was de wedstrijd tegen ADO extra bijzonder, het was zijn laatste wedstrijd voor FC Eindhoven. De Woenselnaar die al sinds zijn zestiende met het eerste elftal meetraint, slaat na vier jaar zijn vleugels uit. ,,Als het goed is, ligt mijn toekomst buiten FC Eindhoven ja. Dit was helaas mijn laatste wedstrijd, ik had de mensen graag promotie gegund: dat was een droom. Toch was dit een mooie laatste wedstrijd voor mij, in een vol stadion ook.”

Volledig scherm Valentino Vermeulen neemt afscheid van het thuispubliek: hij gaat FC Eindhoven verlaten. © Pro Shots / Johan Manders