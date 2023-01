Vervloekt én verwijtbaar: slotminuten nekken FC Eindhoven óók in Bredaas bekerdrama

Weer gaf FC Eindhoven nauwelijks iets weg, wéér ging het mis in de slotfase. Vrijdag tegen Jong Ajax gebeurde het (1-1), en dinsdag in Breda opnieuw. De blauw-witten, die momenteel tik na tik incasseren, vormden kort na de 1-1 van NAC in minuut 91 een cirkel nabij de middenlijn. ,,Even de koppen bij elkaar steken, na weer een mentale klap”, vertelt Collin Seedorf later in de mixed zone.

FC Eindhoven stond gevoelsmatig met één been in de volgende bekerronde, maar wachtte door de late 1-1 ineens nog een verlenging. In de eerste vijftien minuten was het puur overleven wat de gasten deden; moegestreden en met kramp op de loer. Toch kwam de uitploeg op het tandvlees terug in de wedstrijd. ,,We vochten voor wat we waard waren, en deden weer mee.”

Collin Seedorf van FC Eindhoven, vlak voor de vermeende handsbal waardoor de 1-2 werd afgekeurd.

De man aan het woord, Seedorf, leek in minuut 113 zijn eigen sterke optreden en de geëtaleerde veerkracht van de Eindhovenaren te belonen. De verdediger draaide zich knap vrij, vond het zijnetje en vierde zijn prachtige 1-2 met de gehele reservebank. Terwijl hij het uitschreeuwde van geluk, keurde scheidsrechter Manschot de goal af: de assistent-arbiter zag een handsbal. ,,Voor mijn gevoel raakte de bal mijn borst, dus het was discutabel”, liep Seedorf lang vol ongeloof rond. ,,Mentaal zit ik er nu even doorheen.”

En met de 27-jarige heel FC Eindhoven. Tot overmaat van ramp ging het namelijk óók in de verlenging op het allerlaatste moment mis: in minuut 121 viel de 2-1 uit een hoekschop. Die laatste speelminuten, ze lijken dit seizoen wel vervloekt voor de ploeg van trainer Rob Penders. Ter illustratie: FCE kreeg er pas vijf tegen voor de pauze, twintig na de thee en maar liefst elf daarvan in het laatste kwartier. Zat het nog niet tussen de oren, dan nu zeker wel.

Regenachtige rommelpot

Pech speelt een rol, maar Penders acht het zeker verwijtbaar. Allereerst omdat Eindhoven, dat ook niet goed speelde in deze regenachtige rommelpot, opnieuw vergat de 0-2 te maken. De 0-1 lag er al binnen dertien seconden in: Charles-Andreas Brym profiteerde van een NAC-uitglijder op het spekgladde gras.

Charles-Jesaja Herrmann hield NAC in minuut 91 in leven door de 1-1 te scoren, en zo een verlenging af te dwingen.

Vooral de tegengoals zijn een doorn in het oog van Penders, die nog een tikje meer verslagen oogde dan vrijdag na de Jong Ajax-domper. Hij wisselde vlak voor de 1-1 defensief, met een verdedigende middenvelder (Azzagari) voor een spits (Bannis), en niet voor het eerst pakte dat niet goed uit.

Quote Door die momenten verlies je dit soort wedstrij­den. We doen het onszelf aan Rob Penders

Defensief moet het meedogenlozer, stelt de coach: ,,Tibo Persyn lag bij de 1-1 op de grond, dat mag niet. Schiet die bal weg, en ga dan liggen. Ook bij die corner (bij de 2-1), daar zijn we gewoon niet scherp genoeg. Door die momenten verlies je dit soort wedstrijden. We doen het onszelf aan.”

Hardleers gebleken

Hoe gekmakend ook: FC Eindhoven is hardleers gebleken. Of het wisselen zijn weerslag heeft op de defensieve organisatie? Seedorf denkt van niet: ,,De afspraken zijn duidelijk. Het zijn details. In de twee of drie duels daarvoor moeten we feller zijn. En we moeten ook niet zo diep in de eigen zestien komen.” Balend druipt hij af: ,,We doen onszelf gewoon hartstikke tekort, en dat doet pijn.”

FC Eindhoven-speler Jarno Janssen, moegestreden en verslagen.