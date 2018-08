Vier drinkpauzes, drie goals: FC Eindhoven wint oefenduel bij UNA

Een andere proefspeler, Charni Ekangamene, speelde zaterdag tegen Jong NAC (0-1 winst) nog ‘gewoon’ als linksback, in Zeelst was hij plots rechtshalf. Maar al bij al leverde FC Eindhoven een goede prestatie. Na rust maakte rechtsback Collin Seedorf er ook nog 0-3 van; een intikkertje na een corner van linksback Niels Raaijmakers.

Sharjah FC

Daar bleef het bij in de hitte. Na de 0-1 zege bij Jong NAC hield FCE, met opnieuw de prima keepende Menno Bergsen onder de lat, wederom de nul. Donderdag speelt FC Eindhoven z’n laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding. Dan is, vanaf 19.00 uur in het eigen stadion Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten de tegenstander.