‘Viva Hollandia’ in Toulouse: Veldhovenaar Van den Boomen droomt al van promotie naar Ligue 1

INTERVIEW Branco van den Boomen over het leven en voetbal in Toulouse: ‘Niet twijfelen als je naar topclub in Ligue 2 kunt’

23 oktober In de vierde stad van Frankrijk leert Branco van den Boomen (25) snel wat voetballen in het buitenland inhoudt. Een interview met de middenvelder over het leven in Zuid-Frankrijk, de promotiewens van Toulouse FC, goede Wi-Fi, Veldhoven en PSV-aanwinst Ibrahim Sangaré.