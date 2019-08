Vleugelflitsers imponeren bij foutloos FC Eindhoven: ‘De wedstrijdbal gaat naar mijn moeder in Portugal’

Het was niet vaak zó moeilijk om de Man of the Match aan te wijzen. In het laatste kwartier van thuiswedstrijden kunnen supporters op de Facebookpagina van FC Eindhoven altijd kiezen uit twee spelers. Vrijdagavond tegen FC Dordrecht kon gestemd worden op Marcelo Lopes of Joey Sleegers, de twee vleugelspelers die direct betrokken waren bij vier van de vijf doelpunten.