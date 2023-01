Vol lef en bravoure gaat FC Eindhoven gevecht met Heracles aan: ‘Er staat eredivisiekwaliteit op het veld’

Houd FC Eindhoven de directe promotieplekken vandaag in het zicht, of niet? De nummer drie neemt het thuis op tegen nummer twee Heracles Almelo, dat momenteel acht punten meer heeft. De Eindhovense ploeg van trainer Rob Penders is niet zonder zorgen: spits Diaby-Fadiga ontbreekt en er zijn lichte twijfelgevallen.

Één of twee spelers moeten op de wedstrijddag getest worden op hun inzetbaarheid in de kraker, zo meldt Penders. Waar buitenspeler Pjotr Kestens weer inzetbaar is (terug van ziekte), is Diaby Fadiga er vanwege fysieke klachten niet bij. ,,Maar grote kans dat Lamine er volgende week wel weer bij is.”

Ook Koen Oostenbrink is afwezig. De middenvelder uit Veldhoven voltooide gisteren zijn laatste stagetraining in Estland, bij Kalju FC. Komende tijd moet blijken of Oostenbrink een profcontract krijgt aangeboden.

De achterstand op de top twee - plekken die directie promotie garanderen - kan vanavond oplopen naar elf punten, maar ook slinken naar vijf. Penders: ,,Natuurlijk kijken we naar de stand. Het is een belangrijke wedstrijd, met eredivisiekwaliteit op het veld.”

Permitteren

De blik is zeker niet alleen naar boven gericht. Eindhoven voert het grote peloton achter de kopgroep aan: het verschil tussen plaatsen twee en acht bedraagt slechts zes punten. ,,Je kunt je dus niet veel permitteren en moet scherp blijven.”

Heracles-uit (3-0 verlies in oktober), het is misschien wel de enige wedstrijd onder Penders die vrij kansloos verloren ging. ,,Na de 1-0 zakten we door de ondergrens en waren we het kwijt. We spelen weleens minder, maar dat een tegenstander in een grote fase van de wedstrijd zoveel beter was en zoveel kansen creëert, gebeurt niet vaak.”

Heracles scoort er dit seizoen naarstig op los: het is met 56 goals in twintig speelrondes dé doelpuntenmachine van de competitie. ,,Voorin zijn ze van eredivisieniveau en daar moeten we tot in de laatste fase scherp op zijn. Als we niet top zijn, krijgen we het moeilijk. Het zal ook een beetje moeten meezitten, wat eerder deze maand tegen Jong Ajax (1-1) en NAC (2-1 verlies, beker) niet het geval was.”

Waar kan FC Eindhoven zich vanavond aan vasthouden? Sowieso is Eindhoven dit seizoen sterk in eigen huis, met 21 punten in tien duels. En in de laatste wedstrijd - het uitduel met Willem II werd vorige week afgelast - lieten de blauw-witten weer spel als vanouds zien: FC Den Bosch werd in fases opgejaagd, onder druk gezet en met 4-1 verslagen. ,,Ja, ik denk dat dat ook tegen Heracles kan. Thuis moeten we ons niet verstoppen, en met lef en bravoure die wedstrijd ingaan.”