Vol stadion moet FC Eindhoven dragen tegen TOP Oss: ‘Je raakt niet vermoeid’

VoorbeschouwingHet Jan Louwers Stadion is zo goed als uitverkocht, voor het thuisduel van FC Eindhoven met TOP Oss. Trainer Ernie Brandts verwacht dat de gevulde tribunes zijn spelers een boost zal geven: ,,Een vol stadion prikkelt je, geeft je extra motivatie.”

FC Eindhoven heeft er afgelopen tijd met allerlei acties hard aan getrokken het stadion vol te krijgen tegen TOP Oss. De laatste keer dat het Jan Louwers Stadion tot de nok gevuld toe was, was in 2015 in de play-offs tegen FC Volendam. ,,Als de tribunes vol zitten, dan raak je als speler niet vermoeid”, weet Brandts uit eigen ervaring.

Een dj aan het veld, een mooie sfeeractie en na de wedstrijd een Brabantse volkszanger in Café 1909. Naast de ruim vierduizend verwachte toeschouwers is er een en ander geregeld om een topsfeer te waarborgen ,,Ja, geweldig. Dan leeft het echt, hè”, aldus de coach. ,,Het is dan aan ons om het te laten zien.“

Minder balverlies

Ondanks de vele afwezigen won FCE de laatste twee duels. ,,We lijden minder balverlies en enkele jongens, zoals Samy Bourard, zijn in vorm”, analyseert Brandts. ,Door blessures missen we wat kwaliteit, maar je ziet dat jeugdspelers die al een tijdje meetrainen meer inhoud en ritme krijgen. Het zit daarom dichter bij elkaar.”

Tegen TOP kan FCE niet beschikken over Valentino Vermeulen (geschorst) en de verwachting is dat Bart Biemans weer centraal achterin start. Zé Pedro en Alvin Daniëls trainden donderdagochtend mee met de groep, zijn hersteld van hun blessures en maken tegen TOP mogelijk hun terugkeer in de selectie.