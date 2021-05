Voor de leeuwen gegooid bij FC Eindhoven: ‘Duizenden jongens willen in onze schoenen staan’

Al vroeg op de wedstrijddag was Henriette, de moeder van Joey van Casand (17), druk in de weer om foto’s van haar zoons profdebuut veilig te stellen. In het geheim, want ze wilde hem niet nóg zenuwachtiger maken dan hij al was. ,,Ja, dat klinkt als mijn moeder”, lacht de Eindhovense linksback kort na de wedstrijd. ,,Ze is gewoon heel trots.”