Voor FC Eindhoven-talenten is derby een weerzien met ex-club Helmond Sport

Idzes en Janssen starten vrijdagavond naar verwachting in de basis bij FC Eindhoven, respectievelijk als verdedigende middenvelder en linksback. De twee beseffen dat de streekderby tegen Helmond Sport iets extra’s met zich meebrengt. ,,Maar we moeten hetzelfde blijven doen”, aldus Idzes. ,,Net als de andere wedstrijden willen we gewoon winnen. De drie punten zijn ook hard nodig, want we staan laag en kunnen het vertrouwen goed gebruiken. Wie weet pakken we dan wel de derde periode.” Janssen lachend: ,,Hier houd ik me buiten.” Idzes: ,,Haha, ik durf dat wel te zeggen hoor!”