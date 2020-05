Voormalig EVV'er Willy Schmidt (93) overleden: de man die Piet Keizer de schaar leerde

De schaar is niet meer weg te denken uit het hedendaagse voetbal: de beweging waarbij je met een been over de bal stapt en deze met het andere been meeneemt, komt in elke wedstrijd wel terug. Verschillende spelers claimden de wereldberoemde passeerbeweging te hebben uitgevonden, maar de oorsprong ligt toch echt in Eindhoven. Schmidt deed het trucje voor het eerst op een bijveldje in de jaren vijftig toen hij bij EVV speelde, de voorloper van FC Eindhoven. Schmidt speelde in zijn carrière voor EVV Eindhoven, Ajax, Alcmaria Victrix en Fortuna’54.