Voormalig PSV’er terug in Nederland: ‘normaal onhaalbare’ Verreth tekent tot einde seizoen bij FC Eindhoven

Zijn contract bij Waasland-Beveren in België, waar hij sinds 2019 voetbalde, is ontbonden. Beide clubs maken zondag via de officiële kanalen melding van de overgang.

,,We zijn blij dat zo’n jongen, die normaal niet haalbaar is, kiest voor ons verhaal”, reageert trainer Rob Penders op de komst van Verreth, die maandag al meetraint. ,,Hij kan overal op het middenveld en in de aanval uit de voeten. Ook heeft hij in december nog gespeeld, dus we verwachten dat hij redelijk fit is.”

Debuteren onder Van Bommel

Verreth doorliep vanaf 2007 de PSV-opleiding en speelde tussen 2015 en 2019 maar liefst 81 duels met Jong PSV in de eerste divisie (16 goals, 9 assists). Onder de vorige PSV-coach Mark van Bommel debuteerde hij in 2018 zelfs in de eredivisie en de beker.

Bij Waasland-Beveren, dat hem in de eerste helft van 2021 verhuurde aan het Deense Kolding IF, werd hij niet onomstreden en was speeltijd gering. De 45-voudig jeugdinternational van België aast op meer minuten en wilde graag terug naar Nederland.

FC Eindhoven informeerde in de zomer al naar zijn diensten. Deze winter richtte de club opnieuw de pijlen op Verreth na het plotselinge vertrek van huurling Enrico Hernández, de middenvelder die eind december door Vitesse werd teruggehaald naar Arnhem.