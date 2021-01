Voorzitter Juul van Hout: ‘FC Eindhoven moet weer een naam van betekenis worden’

Joey Sleegers staat na jaar van blessure­leed voor officiële rentree bij FC Eindhoven

28 oktober Joey Sleegers (26) kan woensdagavond als invaller zijn rentree maken bij FC Eindhoven, dat in de beker aantreedt tegen FC Emmen. De laatste keer dat de vleugelspeler in actie kwam in een officieel duel, was op 21 oktober 2019 tegen Jong PSV.