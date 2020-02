Vrees wordt bewaarheid: Faber weer lang out bij FC Eindhoven

FC Eindhoven sleept er een punt uit tegen hoogvlie­ger De Graafschap

31 januari Verdiend was het niet misschien niet geweest, maar FC Eindhoven had vrijdagavond kunnen winnen van De Graafschap. De gasten uit Doetinchem waren beter, kregen de kansen, maar kwamen op achterstand, 1-0. Na de 1-1 in de slotfase was invaller Alvin Daniëls nog tweemaal héél dichtbij voor de blauw-witten.