Vreugde bij Sleegers en FC Eindhoven, Helmond-captain Van der Meer kritisch: ‘Die goal mag nooit zo snel vallen’

FC Eindhoven aanwinst Saïd Bouzambou twee keer trefzeker tegen wereldkam­pi­oen Argentinië

8 september In aanloop naar het EK zaalvoetbal begin volgend jaar in eigen land speelde Oranje twee oefenduels tegen wereldkampioen Argentinië. Na de 1-3 nederlaag van afgelopen zondag in Rotterdam werd dinsdag in Ede voor de tweede keer verlies geleden, 2-4.