Vuurwerk, vijf goals en een gestopte pingel: heerlijk avondje FC Eindhoven na moeilijke weken

De Eindhovenaren borduurden tegen Jong Ajax voort op de tweede helft van vorige week bij Telstar (0-1 winst), met Ozan Kökcü voor Justin Ogenia in een 1-5-3-2-formatie in plaats van 1-5-2-3. De blauw-witten zagen de Ajacieden in de openingsfase domineren in balbezit en startte zelf behoudend, maar kwamen in minuut 22 op voorsprong uit een hoekschop: Mawouna Amevor kopte overtuigend binnen, 1-0.

Marge rap hersteld

Beide teams lieten verdedigend steken vallen, waardoor er flink wat kansen te noteren waren. In minuut 31 dekte FC Eindhoven niet kort genoeg en vond de in alle vrijheid inlopende Kristian Hlynsson fraai de kruising, 1-1. De marge werd rap hersteld, door de thuisploeg die goed de momenten uitkoos om druk te zetten. In minuut 35 leidde het afjagen tot balbezit voor Tibo Persyn, die als wingback aan een slalom begon en Evan Rottier bediende. Laatstgenoemde zocht beheerst en met succes de verre hoek, 2-1.

Doelman Nigel Bertrams moest regelmatig in actie komen om het aantal tegengoals te beperken tot één, terwijl zijn teamgenoten de score na de pauze verder opvoerden. Na een mooie combinatie met Jasper Dahlhaus werkte Sven van Doorm - die prima tot zijn recht komt als diepste man op het nieuwe middenveld - beheerst af, 3-1. In minuut 76 was het Dahlhaus die als eindstation fungeerde: Rottier legde de bal in een boogje klaar en de linker wingback vond het uiterste hoekje met binnenkant voet, 4-1.

Van goed naar heerlijk

De goede avond werd in de slotfase een heerlijke avond: Youness Mokhtar maakte ruim tienenhalf jaar na zijn vertrek zijn rentree bij FC Eindhoven, keeper Bertrams pakte knap een makkelijk gegeven penalty en invaller Moussa Sanoh tikte vlak voor tijd zijn eerste goal van het seizoen binnen. De eindstand werd daarmee bepaald op 5-1.

Scoreverloop: 22. Amevor 1-0, 31. Hlynsson 1-1, 35. Rottier 2-1, 65. Van Doorm 3-1, 76. Dahlhaus 4-1, 88. Sanoh 5-1. Scheidsrechter: Ruperti Geel: FC Eindhoven: Bertrams; Persyn, Dorenbosch, Amevor, Seedorf, Dahlhaus; Kökcü, Van Doorm (82. Mokhtar), De Keersmaecker; Rottier (77. Bannis), Brym (77. Sanoh).