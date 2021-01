Waar Iker Pozo gaat, gaan zijn ouders met hem mee, dus ook naar FC Eindhoven

Algemeen directeur Peeters kijkt naar de toekomst bij FCE: 'Verliefd op Eindhoven'

31 oktober Alles in het leven van Günther Peeters bracht hem tot dit moment, tot het algemeen directeurschap van FC Eindhoven. Zijn missie is het beleidsplan 2025 realiseren. ,,We moeten het verleden laten rusten en naar de toekomst kijken.”