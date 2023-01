Waarom de wedstrijd Willem II-FC Eindhoven wordt afgelast, ondanks dat de veldverwarming op volle toeren draait

Tot ‘s avonds laat medicijndo­zen vullen, om ‘s ochtends weer te bikkelen voor een profcon­tract bij FC Eindhoven: ‘Misschien ben ik naïef’

Hij vult tot in de late uurtjes medicijndozen, en strijdt dan na een korte nacht weer voor een profcontract bij FC Eindhoven: Jarno Janssen (22) kent het woord ‘opgeven’ niet en knokte zich tegen alle medische wetten in toch weer in de basiself.

16 december