Wat vult de bezielingsbron van FC Eindhoven-kartrekker De Keersmaecker? ‘Merk dat ik er emotioneel van word’

InterviewDe beste willen zijn, in alles. De bezielingsbron van Brian De Keersmaecker (22) werd in zijn tienerjaren tot de nok toe gevuld. Het verhaal over een karakterjongen die te lang klein werd gehouden in Brugge, vaart op de liefde van zijn familie en het tegendeel bewees bij FC Eindhoven.

Terwijl hij praat, worden zijn ogen waterig. ,,Ik merk dat ik er zelfs emotioneel van word”, erkent Brian De Keersmaecker, zittend aan een tafel in de bijna lege businessclub van het Jan Louwers Stadion. ,,Waarom die emotie? Omdat mijn ouders altijd voor mij klaarstonden. Op elk moment.”

Vanaf zijn dertiende verbleef hij doordeweeks op het internaat van Club Brugge, ruim honderd kilometer van zijn thuis in Blaasveld. ,,Maandag werd ik gebracht naar het jeugdcomplex, vrijdag weer opgehaald. Maar als ik het moeilijk had, omdat ik wist dat ik toch niet ging spelen, reden ze tussendoor naar Brugge om samen iets te eten. ‘Laat je kop niet hangen, het kan ineens anders zijn’, hielden ze telkens voor. Dat zijn dingen... die vergeet je niet.”

Dikke auto's en contracten

In de jeugdopleiding van de Belgische topclub werd hij mentaal getest, en gehard. Soms viel De Keersmaecker maandenlang buiten de wedstrijdselectie, terwijl teamgenoten dikke auto’s en profcontracten kregen. ,,De rest had altijd meer krediet, leek wel. En als ik sterk speelde, zat ik daarna zomaar weer wekenlang op de reservebank.”

Quote Ik heb het allemaal meegenomen in hoe ik nu ben als persoon, en als voetballer. Brian De Keersmaecker

Zijn drang om het tegendeel te bewijzen, groeide en groeide. ,,Ook toen ik later bij Beerschot niet het vertrouwen kreeg, prikkelde dat om beter te worden. Het was klote, het waren moeilijke jaren. Maar ik heb het allemaal meegenomen in hoe ik nu ben als persoon, en als voetballer.”

Volledig scherm Brian De Keersmaecker in actie namens FC Eindhoven. © Pro Shots / Johan Manders

Bij FC Eindhoven brak de 22-jarige vorig seizoen écht door. De Belg groeide rap uit tot de voetballende spil op het middenveld, én ook tot een van de beste balafpakkers van de eerste divisie. ,,Dat ik het tegendeel heb bewezen, geeft veel voldoening. Maar ik kan nog beter, nog dominanter en nóg bepalender zijn. Ik heb nog niet alles laten zien, en eis meer van mezelf. Ja, die drang is in mijn tijd als jeugdspeler zeker versterkt.”

Doorzetters-DNA

Gevormd tot karakterjongen, al is het doorzetters-DNA ook een aangeboren iets. ,,Ik wil eigenlijk in alles de beste zijn. Als vroeger op school iemand sneller rende, dacht ik: shit, hoe kan dat? Maar die jongen had dan gewoon veel langere benen”, vertelt de controleur grijnzend.

En met padel verliezen van zijn collega’s bij FC Eindhoven? ,,In mijn hoofd is het meteen: wat kan beter? Ik móet alles kunnen. Dat heb ik ook met dj’en (hij maakt deel uit van dj-duo SCRA, red.).” En toen hij voor de winter geblesseerd was, zette hij zijn zinnen op pianospelen. ,,Mijn pa had nog een synthesizer liggen. Ik zette dan een instructiefilmpje aan op mijn mobiel en leerde mezelf het nummer ‘Faded’ van Alan Walker te spelen.” Lachend: ,,Dat was best moeilijk, die coördinatie met twee handen.”

Quote Heracles belde en zei een bod te gaan doen, maar net in die week raakte ik gebles­seerd. Brian De Keersmaecker

Die bevlogenheid, De Keersmaecker etaleert het naar eigen zeggen ook dagelijks in de gym. ,,Want die stap hogerop komt een keer, en dan moet ik - mijn body - er klaar voor zijn.” De tegenstander van vandaag, Heracles Almelo, was een van de club die vorige zomer al interesse toonde. ,,Ze belden en zeiden een bod te gaan doen, maar net in die week raakte ik geblesseerd. Je weet nooit hoe het was gelopen, maar ik zit bij Eindhoven op mijn plek. Daarom tekende ik destijds ook bij (tot 2025, red.).”

Nog trotser maken

Toch verwacht hij op den duur de sprong naar een hoger niveau te maken. ,,Ik voel dat er meer in zit, en komende maanden wil ik dat bewijzen. Als ik het veld oploop en ik zie mijn familie op de tribune, dan weet ik wat ik voor ogen heb en waar ik het voor doe. Ja, ze zijn al trots. Maar ik wil ze nog trotser maken.”