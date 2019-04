Weer gaat het mis in het slot voor FC Eindhoven: ‘Weet niet wat ik moet zeggen’

Met het klinken van het laatste fluitsignaal laten meerdere spelers zich op het veld vallen. Achterhoofd in het kunstgras, handen voor de ogen. Als een van de laatsten strompelt Branco van den Boomen, zichtbaar teleurgesteld, naar binnen. ,,Je weet dat dit een cruciale dag is voor de rest van het seizoen. De klap is daarom extra groot", vertelt de aanvoerder even later in de catacomben van het Jan Louwers Stadion. In blessuretijd maakte Sam Hendriks, een goede vriend van Van den Boomen in hun gezamenlijke periode bij Ajax, namens SC Cambuur de 2-2. ,,Heel zuur. Hij maakt het verschil."