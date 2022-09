Weer werkt het Yanmar Stadion verlammend op de blauw-witte benen: ‘Sommige ploegen liggen je gewoon niet’

Waar dat laatste uitverlies in competitieverband werd geïncasseerd? In het Yanmar Stadion van Almere City. Op 3 december ging FC Eindhoven met 2-0 onderuit, na in negentig minuten tijd nul (!) schoten op doel te hebben gelost. Maandag leken de zeventig uitsupporters lang naar een herhaling van die vorige editie te kijken, qua spelbeeld. De blauw-witten opereerden tandeloos, de route naar het Almere-doel leek kilometers lang.

De eerste inzet tussen de palen? Pas in minuut tachtig. Maar wel was het ditmaal meteen raak. ,,Effectiviteit, hè”, reageert Collin Seedorf met een brede grijns op de statistiek. De verdediger torende bij een corner van Sven van Doorm hoog boven de rest uit en kopte via het vochtige gras raak, 1-1. ,,Ik heb veel naar Cristiano Ronaldo gekeken, haha. En ook veel op springen geoefend. Leuk dat het er nu even uit kwam.”

Slordig en slap

De goal was een spaarzaam Eindhovens lichtpuntje in de Almeerse avondkoelte. FCE gaf niet thuis, voor het eerst deze competitie. Vrijdag maakten de Eindhovenaren er nog een voetbalshow van tegen MVV (5-0 winst), maandag was het slordig en slap. Seedorf: ,,Hoe dat kan? We waren wat minder fris dan normaal, misschien door die wedstrijd van vrijdag. Dat, in combinatie met scherpte en taken uitvoeren. We hadden geen vat op de wedstrijd, niet de controle. Maar toch gaven we niet al te veel weg.”

De stabiele laatste linie van de blauw-witten: ook het betere Almere City beet zich er veelal stuk op. De thuisploeg, die in het rechterrijtje bivakkeert en vrijdag nog een knauw te verwerken kreeg tegen Telstar (0-1 verlies), kwam een kwartier voor tijd op 1-0 via Jeredy Hilterman (penalty na handsbal). Diezelfde Hilterman dacht ook de 2-1 te maken, maar werd teruggevlagd. Was het echter wel buitenspel? En had Pieter Bogaers voor rust niet rood in plaats van geel moeten krijgen voor een lompe charge op de enkels?

De handen dichtknijpen

De Eindhovenaren mochten zich de handen dichtknijpen met een gelijkspel. Zeker gezien de twee Almeerse schoten die in de slotfase slechts centimeters naast gingen. Maar ook gezien de recente historie: FCE verloor vijf van de zes voorgaande bezoekjes aan de polder.

Wat is dat toch met Almere City? De ploeg lijkt een verlammende werking te hebben de blauw-witte benen. ,,Soms heb je zo'n team dat je niet ligt”, aldus Seedorf, die na drie verloren edities maandag voor het eerst een resultaat kon koesteren. ,,Zij hebben ons goed geanalyseerd, daar moeten we mee aan de slag. Het moet beter. Maar voor nu ben ik tevreden. Een punt is ook een stap, hè. Vorig seizoen kwamen we in de eindklassering maar een paar puntjes tekort voor promotie. En het mooie van vandaag is ook dat we als team kracht laten zien, om er na die late 1-0 toch nog 1-1 van te maken.”

