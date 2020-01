Weerzien met FC Utrecht voor Peijnenburg: ‘Uit kleine dingen haal ik mijn geluk’

vrouwenvoetbal Bekerdroom­sce­na­rio voor FC Eindhoven Vrouwen met PSV als tegenstan­der

18 januari Vanaf de loting op 14 december vorig jaar was de focus er al op gericht. De opdracht was meer dan duidelijk. Vandaag 18 januari in een tussenronde van de beker winnen van RVVH en dan het ‘grote’ PSV in de achtste finale als tegenstander treffen.