Wegen Marco Faber en FC Eindhoven scheiden: ‘Ik ben niet de juiste persoon voor de toekomst’

Het verblijf van Faber in het Jan Louwers Stadion is hiermee anders uitgepakt dan door alle partijen vooraf gehoopt. De sportbestuurder, die in het verleden ook als algemeen directeur actief was bij Willem II (2011-2013), kwam voor de lange termijn en werd gepresenteerd als ‘het nieuwe uithangbord’ van de eerstedivisionist. Als onderdeel van de lopende bestuurlijke herstructurering zou Faber in de komende periode statutair benoemd worden, maar in plaats daarvan vormt hij nu het nieuwste hoofdstuk in een bestuurlijke stoelendans waaraan maar geen einde lijkt te komen.