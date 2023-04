Wie doet voor FC Eindhoven in Venlo wat dit millennium alleen een jonge Serviër nog lukte?

De Koel: nee, qua resultaten zeker niet het favoriete uitje van FC Eindhoven. Vrijdag reizen de blauw-witters weer af naar de karakteristieke kuil in Venlo, voor een ware kraker. In de laatste vijftien bezoekjes was er slechts één Eindhoven-speler die de voetbaltempel van VVV tweemaal stil kreeg, en zijn naam zal enkel bij kenners nog een bel doen rinkelen.

Het is 4 november 2005, als FC Eindhoven als nummer zeventien op bezoek gaat bij koploper VVV. Op voorhand een vrij kansloze opgave, maar dankzij Sasa Stojanovic beklommen de Eindhovenaren na het eindsignaal met drie punten in de tas de beroemde trap in De Koel (0-1).

Inmiddels staat er bij Stojanovic een Servische landstitel op de openhaard, en stempels van voetbalavonturen in Israël en Cyprus in zijn paspoort. De 40-jarige is tegenwoordig directeur jeugdvoetbal bij Servische laagvlieger Radnicki Nis. Destijds, in 2005, kwam de middenvelder nog nat achter de oren binnen bij FC Eindhoven, gehuurd van stadsgenoot PSV.

Flirt met Partizan

Eén jaar en zeven profgoals later leek de Serviër terug te keren naar zijn vaderland, maar een flirt met het grote Partizan Belgrado liep uit op niets en ineens stond Stojanovic weer op het trainingsveld aan de Aalsterweg. De eerste speelronde van seizoen 2006-2007? Juist ja: een uitduel met VVV-Venlo. Hoewel de huidige trainer van Jong FC Eindhoven, Leon Kantelberg, namens VVV de score opende op 11 augustus 2006, was het Stojanovic die de 1-1 tegen het touw werkte en ditmaal één puntje afsnoepte voor FC Eindhoven.

Stojanovic - die in de PSV A1 goed lijkt te hebben afgekeken bij teamgenoot Klaas-Jan Huntelaar - speelde in totaal 130 wedstrijden op Nederlandse bodem - ook voor RBC Roosendaal - en zorgde met zijn treffers eigenhandig voor de vier punten die Eindhoven na 2000 in De Koel pakte.

,,Sasa? Die naam zegt me wel iets, vanuit PSV. Ik wist niet dat hij bij FC Eindhoven heeft gezeten”, aldus trainer Rob Penders, die weet dat er een nieuwe Sasa moet opstaan. ,,Het wordt uit bij VVV een moeilijk duel.”

Play-offticket

Vrijdag treffen in Venlo de nummer vijf (VVV) en zes (Eindhoven) elkaar, een belangrijk duel met het oog op een play-offticket. ,,De zege op PEC Zwolle (4-2) geeft ons een boost, en poetste de dure nederlaag bij MVV (3-2) weg. Maar het is nog lang niet beslist, we moeten richting de zestig punten. Mijn groep is fris en fit, op Tibo Persyn na (ziek). We moeten kijken of we achterin schuiven of hem één-op-één vervangen.”

VVV-Venlo - FC Eindhoven Vandaag 20.00 uur

De Koel, Venlo Scheidsrechter: Dieperink.

Afwezig: Peijnenburg (knie), Enokpa (privéomstandigheden), Faber (niet wedstrijdfit), Persyn (ziek).

Vermoedelijke opstelling: Bertrams; Dorenbosch, Seedorf, Amevor, Bogaers, Dahlhaus; Van Doorm, De Keersmaecker, Kestens; Brym, Bannis.

Laatste onderlinge duel: 16 december 2022, FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-2.

Bijzonderheden: FC Eindhoven verloor in december, vlak voor de winterstop, de ongeslagen thuisstatus in duel met VVV-Venlo (0-2)