Wie komt, wie gaat: een overzicht van de transferperiode van FC Eindhoven

De opvallendste naam qua nieuwelingen bij FC Eindhoven is zonder meer Joey Sleegers, die na uitstapjes bij NEC, VVV Venlo en een Slowaaks avontuur bij AS Trenčín weer terugkeerde op het oude nest. Verder werd Jort van der Sande gepresenteerd als de nieuwe centrumspits. De Portugese enclave werd uitgebreid met linksback Zé Pedro, terwijl in de selectie van FC Eindhoven inmiddels ook de Engelse nationaliteit vertegenwoordigd is. Moses Makasi kwam transfervrij over van West Ham United. Daar speelde de middenvelder vier seizoenen lang overigens geen enkele minuut. Verhuurperiodes bij de League Two clubs Chelmsford City, Plymouth Argyle en Stevenage leverden ook niet bepaald het gewenste resultaat op. Het is dus te hopen dat Makasi aan de Aalsterweg wél tot bloei gaat komen. Op dezelfde dag slaagde FC Eindhoven er ook in om Flor van den Eynden vast te leggen. De Belg trainde al enkele weken mee en maakt de overstap vanuit het onder-19 elftal van Internazionale.