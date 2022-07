Willem II dicht bij aantrekken van Matthias Verreth (ex-PSV, vorig seizoen FC Eindhoven)

Verreth speelde in de jeugdopleiding van Lierse SK, waarna hij in 2007 overstapte naar PSV. Hij speelde vooral bij de beloften, in totaal kwam hij in 2018/19 tot drie officiële optredens in het eerste elftal. In dat seizoen mocht hij van toenmalig trainer Mark van Bommel voor de competitie op bezoek bij FC Groningen in de laatste minuut invallen, in een bekerduel met Excelsior Maassluis deed hij een kwartiertje mee. Tegen RKC Waalwijk (ook in de beker) speelde hij de volledige 120 minuten, in een duels dat PSV na verlenging met 2-3 verloor.