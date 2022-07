Willem II gaat definitief aan de haal met Matthias Verreth

Verreth speelde in de jeugdopleidingen van Lierse SK en PSV, in Eindhoven speelde hij vooral voor de beloften. Hij kwam in 2018/19 onder trainer Mark van Bommel tot drie optredens in het eerste: een zeer korte invalbeurt in de competitie, een wat langere invalbeurt in het bekertoernooi én een basisplaats in de beker. Tot een echte doorbraak in Eindhoven kwam het niet, waarna Verreth in 2019 overstapte naar Waasland-Beveren.