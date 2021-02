Willem II verlengt contract en verhuurt Jasper Dahlhaus meteen aan FC Eindhoven

Voorzitter Juul van Hout: ‘FC Eindhoven moet weer een naam van betekenis worden’

8 januari EINDHOVEN - Een veelbelovende stip aan de horizon, dat is wat Beleidsplan 2025 is voor FC Eindhoven. Voorzitter Juul van Hout (66) waakt over de uitvoering van het plan. ,,De club moet weer een naam van betekenis worden.”