Willem Weijs mist tegen NAC zijn eerste keeper, maar is wel ‘heel blij’ met de nieuwe FC Eindhoven-spits

FC Eindhoven slaat grote slag met terugkeer Joey Sleegers: ‘Hoef ik denk ik niet uit te leggen’

Joey Sleegers (28) gaat voor een derde periode bij FC Eindhoven. De Helmonder komt per direct over van ADO Den Haag, waar hij nog een contract tot medio 2025 had. De Eindhovenaren hebben echter overeenstemming bereikt met de ploeg uit de Hofstad: Sleegers tekent voor twee seizoenen.