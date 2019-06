Witte rook bij FC Eindhoven: Wim van den Broek nieuwe algemeen directeur

FC Eindhoven oefent tegen club van Wesley Sneijder en talenten Borussia Dortmund

7 juni FC Eindhoven oefent in de voorbereiding onder meer tegen Jong Borussia Dortmund, VVV-Venlo en de huidige club van Wesley Sneijder. Alle oefenpotjes zijn ‘uit’, want het kunstgras in het Jan Louwers Stadion wordt later deze zomer vernieuwd. Eind juli beleggen de blauwwitten een vijfdaags trainingskamp in Delden, Overijssel.