Youness Mokhtar (31) terug bij FC Eindhoven, waar hij in 2011 zijn doorbraak beleefde

De voormalig jeugdspeler van PSV voetbalde in de eerste helft van het huidige seizoen in Indonesië, bij politieclub Bhayangkara (tien optredens, één assist). Medio februari sloot hij clubloos aan bij trainingen van FC Eindhoven, waar hij in seizoen 2011-2012 op huurbasis definitief doorbrak in het betaald voetbal (acht goals, vijf assists) en de stap naar de eredivisie zette.