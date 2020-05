Zaakwaarnemer Bourard bevestigt interesse ADO Den Haag maar sluit FC Eindhoven niet uit

,,Er liggen voorstellen van FC Eindhoven op tafel. We hebben veel respect voor de club, maar wij hebben momenteel geen haast. We wachten even af hoe de markt reageert op de coronacrisis”, aldus Zouhair. ,,We gooien de deur naar FC Eindhoven zeker niet dicht. Als Bourard en Essikal in de eerste divisie actief blijven, dan blijven ze waarschijnlijk bij FC Eindhoven omdat ze zich daar goed voelen.”

Topscorer

Bourard startte geweldig, had het daarna een periode lang zwaar, maar verkeerde in de laatste weken van het seizoen weer in bloedvorm. De rasvoetballer kan uitstekende statistieken overleggen, met 13 goals in 31 officiële wedstrijden. Essikal had het afgelopen seizoen lastiger dan in zijn debuutjaar en raakte begin 2020 zelfs zijn basisplaats kwijt. Toch kwam de controleur in totaal tot 25 competitieduels.