Zé Pedro deze week al terug naar Portugal, na een ‘zeer frustrerende’ tijd bij FC Eindhoven

FC Eindhoven door met Zé Pedro en Swinkels, tien aflopende contracten formeel opgezegd

31 maart FC Eindhoven heeft de opties in de contracten van linksback Zé Pedro en doelman Ruud Swinkels gelicht. Verder zijn de aflopende verbintenissen van tien spelers formeel opgezegd, al laat de club weten met vier van hen in gesprek te gaan over een langer verblijf.