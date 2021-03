Zegeloos FC Eindhoven bungelt onderaan in 2021, ook op de statistiekenlijstjes

De verliespartij van maandag bij koploper SC Cambuur (3-0) was ingecalculeerd. Maar gisteren, thuis tegen nummer elf TOP Oss, had het wel écht moeten gebeuren voor nummer zestien FC Eindhoven. Het had de avond van de ommekeer moeten worden, de avond waarop de aanwezige periodetitelaspiraties wat kracht werden bijgezet. Het werd daarentegen een teleurstellend en behoorlijk fantasieloos gelijkspel (0-0), waarbij de bekende gebreken van de Eindhovense ploeg opnieuw de kop opstaken.



Na de pauze was dat de tandeloze aanval. In tegenstelling tot de eerste helft toonde FC Eindhoven na de thee wél meer offensieve intentie en urgentie. De paar kansen die er kwamen, waren vooral voor controleur Mitchel van Rosmalen, die in de basis startte in plaats van de geschorste Mawouna Amevor.