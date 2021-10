Zeven goals, direct rood en een tijdelijke staking: FC Eindhoven wint knotsgek duel in Kralingen

Zeven doelpunten, direct rood en een tijdelijke staking. FC Eindhoven heeft zaterdag in een knotsgekke wedstrijd gewonnen van hoogvlieger Excelsior: 3-4. Een tijdelijke staking vanwege biergooien, zo rond minuut zeventig, hielp de Eindhovenaren terug in het zadel.

FC Eindhoven gaf voor de 61ste minuut een comfortabele 1-3 voorsprong uit handen (3-3) en had het lastig tegen Excelsior, dat na de vijftigste minuut het tempo opvoerde. Scheidsrechter Martijn Vos legde het spel stil vanwege biergooien achter het FC Eindhoven-doel en staakte uiteindelijk tijdelijk.

Tien minuten later kwamen teams weer het veld op en werd de wedstrijd hervat. FC Eindhoven kwam er weer vaker uit dan voor de staking en in minuut 77 bezorgde Collin Seedorf, in de basis vanwege de gehanteerde vijfmansverdediging, met een enorme pegel vanaf randje zestien voor de uitwinst: 3-4.

Aan het begin van een verhitte slotfase, in minuut 82, moest Excelsior ook nog met tien man verder. Na een opstootje voor de dug-out van FC Eindhoven kreeg Marouan Azarkan direct rood. Na de teleurstelling tegen Jong Ajax (1-3 verlies) en het bekerdebacle bij DVS’33 (2-1 verlies) won FC Eindhoven van de nummer twee van de eerste divisie en steeg zelf naar plek vijf.

Snelle achterstand

Ondanks dat FC Eindhoven zaterdag startte met vijf verdedigers - zonder de geschorste aanvoerder Mawouna Amevor - keek het binnen negen minuten tegen een achterstand aan. Na uitglijders achterin scoorde Reuven Niemeijer namens Excelsior, 1-0.

In plaats van in te kakken, toonde FC Eindhoven veerkracht en creëerde goede kansen. Joey Sleegers (schot van dichtbij) en Jort van der Sande (harde kopbal) vonden voormalig Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel op hun pad. In minuut 36 redde diezelfde goalie in eerste instantie op een kopbal van Sleegers, maar in de nastoot had hij geen antwoord op een inzet van Pieter Bogaers met zijn mindere rechter, 1-1.

Leep balletje

Aanvallend ging het in de voorgaande duels moeizaam, zaterdag niet, ondanks het ontbreken van Charles-Andreas Brym (geblesseerd op vrijdagtraining) en Jasper Dahlhaus (niet fit). Op slag van rust, na een steekpass van Sleegers, zag Barnabás Rácz dat Van Gassel ver voor zijn doel stond en de Hongaar rondde met een leep balletje af, 1-2. Direct na de pauze was Van der Sande er na een lange bal ineens door over rechts en legde breed op Sleegers, die FC Eindhoven een comfortabele voorsprong bezorgde, 1-3.

Zo comfortabel bleek die voorsprong toch niet, want door goals in minuut 55 en minuut 61 kwam Excelsior alweer langszij. De Rotterdammers hadden de bal, drongen FC Eindhoven terug. Dallinga tikte uit een lage voorzet de 2-3 binnen. Uit een vrije trap kopte Mats Wieffer raak, 3-3.

Karakteristieken Scoreverloop:

9. Niemeijer 1-0

37. Bogaers 1-1

45+2. Rácz 1-2

47. Sleegers 1-3

55. Dallinga 2-3

61. Wieffer 3-3

77. Seedorf 3-4 Scheidsrechter: Vos Geel: Wieffer (Excelsior) Rood: Azarkan (Excelsior) FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Seedorf, Peijnenburg, Janssen, Bogaers; Van Son, De Keersmaecker; Rácz (94. Hernández), Van der Sande (92. De Meij), Sleegers.