Zijn 250ste optreden voor FC Eindhoven wil Jens van Son snel vergeten: ‘Wat een klotewedstrijd’

Blauw-witte hoogtepunten? Bezig aan zijn negende seizoen bij FC Eindhoven heeft Van Son er genoeg om op terug te blikken. Zoals zijn competitiedebuut in 2007, met een assist tegen rivaal Helmond Sport (3-0 winst). Of zijn eerste goal in de eerste divisie, de late 3-3 tegen FC Den Bosch in 2010. Maar ook zijn eerste keer als aanvoerder, de vier play-offavonturen, en dan is er nog die knappe tweede plaats in 2015.